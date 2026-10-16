Bursa Büyükşehir Belediyesinden ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitim desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla verilecek eğitim desteği için müracaatlar, 19 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla üniversite öğrencilerine sağlanan "2026 Eğitim Desteği", üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.

Başvurular, 19 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında egitimdestek.bursa.bel.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

Eğitim desteğine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, anne veya babasından en az birinin ikamet adresi Bursa'da bulunan ve üniversitelerin örgün eğitim veren ön lisans veya lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerde ise yüzde 100 burslu olma şartı aranacak.

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Belirlenen kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrenciler, karşılıksız eğitim desteğinden yararlanabilecek. Destek ödemeleri, aralık, mart ve haziran aylarında yapılacak.