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        Bursa Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Bursa Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 00:51 Güncelleme:
        Bursa Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki Bursa Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

        FSM Hastane Alanı'nda gerçekleştirilen konserden saatler önce, Bursalı müzikseverler alanı doldurdu.

        Şarkıcı Derya Uluğ, eski ve son albümünden oluşan şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Uluğ, "Kanunlar Gibi", "Nefes", "Esmerin Adı Oya" ve "Yansıma" gibi popüler şarkılarını seslendirdi.

        Konser sonunda Derya Uluğ, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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