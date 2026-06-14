Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Bursa'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Bursa'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bisikletleriyle bir araya gelen her yaştan katılımcı, tur öncesi Yeşilay tarafından verilen ekipmanları aldı.

        Yeşil yeleklerini giyerek son hazırlıklarını tamamlayan yaklaşık 250 katılımcı, işaret verilmesiyle belirlenen güzergahta pedal çevirdi.

        Tur kapsamında bisikletliler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan çıkış yaptıktan sonra Hürriyet Caddesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Nilüfer Caddesi, Kanal Cadde, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi ve Kanuni Caddesi ile Cemal Nadir Caddesi'ni geçerek Hanlar Bölgesi'ne ulaştı.

        Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamak adına bisiklet dostlarıyla beraber ülke genelinde eş zamanlı bisiklet turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Katılımcılara ve destek verenlere teşekkür eden Oğraş, "Bilindiği üzere 2011 yılından itibaren aralıksız olarak sürdürülen Yeşilay Bisiklet Turu, her yıl olduğu gibi bu sene de toplumun farklı kesimlerini aynı amaç etrafında buluşturmuştur. Yeşilay Bursa Şubesi olarak bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, üretken ve güçlü nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Turun ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Uzmanlardan mevsimsel kabusa karşı uyarı
        Uzmanlardan mevsimsel kabusa karşı uyarı
        Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler
        Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler
        Bursa'da meydanlara kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası heyecanı yaşandı
        Bursa'da meydanlara kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası heyecanı yaşandı
        Üreticiye müjdeli haber: Saman fiyatları yarı yarıya geriledi Kaba yemde en...
        Üreticiye müjdeli haber: Saman fiyatları yarı yarıya geriledi Kaba yemde en...
        Bursa'da milli maç heyecanı
        Bursa'da milli maç heyecanı
        Karga kurtarılırken arkadaşları adeta kuşatma yaptı, saldırgan davranışlar...
        Karga kurtarılırken arkadaşları adeta kuşatma yaptı, saldırgan davranışlar...