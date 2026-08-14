Bursa'da 3 gündür aranan epilepsi hastası yaralı bulundu

Derin'in son olarak Umurbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınlarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) ve emniyet ekipleri​​​​​​​ sevk edildi.

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