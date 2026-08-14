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        Bursa'da 3 gündür aranan epilepsi hastası yaralı bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki epilepsi hastası yaralı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Bursa'da 3 gündür aranan epilepsi hastası yaralı bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki epilepsi hastası yaralı bulundu.

        Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Derin'den 11 Ağustos'tan bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Derin'in son olarak Umurbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınlarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) ve emniyet ekipleri​​​​​​​ sevk edildi.

        Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Derin yaralı bulundu.

        Bulunduğu yerden ekiplerce güvenli şekilde çıkarılan Derin, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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