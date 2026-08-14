Bursa'da 3 gündür aranan epilepsi hastası yaralı bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki epilepsi hastası yaralı bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki epilepsi hastası yaralı bulundu.
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Derin'den 11 Ağustos'tan bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Derin'in son olarak Umurbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınlarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Derin yaralı bulundu.
Bulunduğu yerden ekiplerce güvenli şekilde çıkarılan Derin, olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.
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