Bursa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile 16 CBU 008 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Fıryal E. (23) ile Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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