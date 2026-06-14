Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Bursa'da dev ekrandan takip edildi.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Bursa'da dev ekrandan takip edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından maç öncesinde Ulu Cami'de çorba dağıtımı yapıldı.
İkramların ardından Orhan Gazi Parkı'nda, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşın belirlenmesi amacıyla düzenlenen beste yarışmasında birinci olan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de maç öncesinde gösteri yaptı.
Maçın başlama düdüğüyle vatandaşlar, milli maçı izlemeye başladı.
Kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden futbolseverler, zaman zaman heyecan yaşadı.
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