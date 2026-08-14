Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Erikli Mahallesi'nde yaşayan husumetli akrabalar arasında Erikli Caddesi'nde kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, bıçak ve tornavidalarla kavga eden şüphelileri ayırmak için biber gazı kullandı.
Kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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