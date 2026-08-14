Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Polis, bıçak ve tornavidalarla kavga eden şüphelileri ayırmak için biber gazı kullandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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