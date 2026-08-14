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        Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Erikli Mahallesi'nde yaşayan husumetli akrabalar arasında Erikli Caddesi'nde kavga çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis, bıçak ve tornavidalarla kavga eden şüphelileri ayırmak için biber gazı kullandı.

        Kavgada 1'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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