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        Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 2 kişi tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Erikli Mahallesi Erikli Caddesi'nde akrabalar arasında dün çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheliler Selim S. ve Abdulhaluk L'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Selim S. ve Abdulhaluk L. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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