Bursa'da balkondan düşen hamile kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadının yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan eşi tutuklandı.



Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta Sudan uyruklu Ekram Hassan Adam Khalil'in (35) 2 Ağustos'ta bir apartmanın dördüncü katındaki balkondan bahçe kısmına düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ferdi S'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, "intihara yönlendirme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.



Olayda hayatını kaybeden Khalil ile şüpheli Ferdi S'nin geçen 31 Mayıs'ta da kavga ettiği, Khalil'in 1 Haziran'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) giriş yaptığı ve 8 Temmuz'da ise kendi isteğiyle konukevinden ayrıldığı bildirilmişti.



Çeşitli suçlardan 29 kaydının bulunduğu bildirilen Ferdi S'nin ifadesinde eşiyle Sudan'da tanıştığını, yaklaşık 5 yıldır evli olduklarını, 3 yaşında bir kızları bulunduğunu söylediği öğrenilmişti.



Şüphelinin ifadesinde, kendisinin tiner kullandığını, bu sebeple eşiyle sık sık tartıştıklarını, olay günü bu konuyla ilgili aralarında tartışma çıktığını, daha sonra eşinin yatak odasının camına çıkarak aşağı atladığını anlattığı kaydedilmişti.

