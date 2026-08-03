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        Bursa'da balkondan düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 05:21 Güncelleme:
        Bursa'da balkondan düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

        Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bir kişinin, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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