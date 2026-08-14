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        Bursa'da baza deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da baza deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Bursa'da baza deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da baza deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir baza deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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