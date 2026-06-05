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        Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 03:00 Güncelleme:
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        Bursa'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Soğanlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada Hakan A. (32), Resul K. (30) ve Emre A. bıçakla yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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