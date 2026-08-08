Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Giriş: 08.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İsaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 hizmet aracı ve 31 personelle havadan ve karadan çalışma başlattı.
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