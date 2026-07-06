Bursa'da çöplük alanda çıkıp çalılıklara sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İznik ilçesinde çöplük alanda çıkıp çalılık bölgeye de sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde çöplük alanda çıkıp çalılık bölgeye de sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İznik'in Elbeyli Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangının çalılık alana da sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve havadan müdahale için helikopter de sevk edildi.
Ekipler bölgedeki zeytinliklere ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
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