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        Bursa'da denizde hortum oluştu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Bursa'da denizde hortum oluştu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Eğerce Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

        Herhangi bir hasara neden olmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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