Bursa'da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası kapsamında deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Mudanya Liman Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timleri katıldı.
Mudanya sahilleri ile Trilye, Arnavutköy ve Güzelyalı balıkçı barınaklarında gerçekleştirilen çalışmalarda görev alan dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı. Çalışmalar sonucunda denizden yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.
Denizden çıkarılan atıklar, Mudanya Mütareke Meydanı ve Liman Başkanlığı önünde sergilenerek deniz kirliliğinin çevre ve deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.
Etkinlikte ayrıca dalgıçların kullandığı ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı.
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