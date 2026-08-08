Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da depoda çıkıp apartmana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'da depoda çıkıp apartmana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde depoda çıkıp bitişikteki apartmana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Bursa'da depoda çıkıp apartmana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde depoda çıkıp bitişikteki apartmana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'ta 3 katlı apartmanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 katlı apartmana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında depo olarak kullanılan alan ile apartmanda maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Birol Güven'in acı günü
        Birol Güven'in acı günü
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde

        Benzer Haberler

        Bursa'da samanlıkta yangın
        Bursa'da samanlıkta yangın
        Osmangazi'de geleceğin yüzücüleri sertifikalarını aldı
        Osmangazi'de geleceğin yüzücüleri sertifikalarını aldı
        İnegöl'de orman yangını; Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
        İnegöl'de orman yangını; Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
        Bursa'da orman yangını (2)
        Bursa'da orman yangını (2)
        Mustafa Keser'den müzik ve kahkaha dolu gece
        Mustafa Keser'den müzik ve kahkaha dolu gece
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını