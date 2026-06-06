Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da devrilen ağaç nedeniyle bir araç zarar gördü

        Bursa'da devrilen ağaç nedeniyle bir araç zarar gördü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da devrilen ağaç nedeniyle bir araç zarar gördü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.

        Yalova Caddesi'nde bir çınar ağacı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


        Ağacın devrilmesi sonucu cadde trafiğe kapanırken, park halindeki bir hafif ticari araç zarar gördü.

        Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı
        Bursa'da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı
        Çocuklara çevre bilinci aşılandı
        Çocuklara çevre bilinci aşılandı
        Bursa'da motosikletin manevra yapan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yarala...
        Bursa'da motosikletin manevra yapan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yarala...
        Mayıs ayında Bursa'da 3,4 milyar dolarlık ihracat
        Mayıs ayında Bursa'da 3,4 milyar dolarlık ihracat
        Bursa'da faciadan dönüldü...Asırlık çınar yola devrildi
        Bursa'da faciadan dönüldü...Asırlık çınar yola devrildi
        18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, jandarma yakaladı
        18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, jandarma yakaladı