Bursa'da devrilen ağaç nedeniyle bir araç zarar gördü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.
Giriş: 06.06.2026 - 13:00 Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çınar ağacının devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.
Yalova Caddesi'nde bir çınar ağacı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağacın devrilmesi sonucu cadde trafiğe kapanırken, park halindeki bir hafif ticari araç zarar gördü.
Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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