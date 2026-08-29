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        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 04:17 Güncelleme:
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-200 kara yolunda Taner Talha Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan motosiklet refüjü aşıp karşı yöne geçtikten sonra devrildi. Devrilen motosikletten düşen Kırca ağır yaralandı.

        Kırca'yı motosikletiyle takip eden arkadaşının ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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