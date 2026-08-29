Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırca'yı motosikletiyle takip eden arkadaşının ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

D-200 kara yolunda Taner Talha Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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