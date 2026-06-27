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        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


        İbrahim Yılmaz (42) idaresindeki 16 PR 214 plakalı traktör, kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde devrildi.

        Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından kalaslarla kaldırılan traktörün altından çıkarılan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İbrahim Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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