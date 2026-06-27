Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz (42) idaresindeki 16 PR 214 plakalı traktör, kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kalaslarla kaldırılan traktörün altından çıkarılan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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