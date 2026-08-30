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        Bursa'da düğün yemeği sonrası 367 kişinin rahatsızlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğünü yemeğinin ardından 367 kişinin rahatsızlanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Bursa'da düğün yemeği sonrası 367 kişinin rahatsızlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğünü yemeğinin ardından 367 kişinin rahatsızlanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün sünnet düğününde verilen yemekten dolayı rahatsızlanan 367 kişinin gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesinin yanı sıra çeşitli hastanelere başvurduğu aktarıldı.

        Orhaneli Devlet Hastanesine başvuran 74 kişinin ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hastaların çoğu şifa ile taburcu edilmiş olup, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumları iyidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınması sağlanmış ve Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da su numunesi alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır."

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        - Olay

        Dün Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlanmıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran çok sayıda kişi, tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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