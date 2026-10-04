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        Bursa'da erkek arkadaşının bıçakla öldürdüğü genç kızın ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 Ekim'de erkek arkadaşının bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden genç kızın ailesi, zanlının en ağır cezayla yargılanmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Bursa'da erkek arkadaşının bıçakla öldürdüğü genç kızın ailesi zanlının en ağır cezayı almasını istiyor

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 Ekim'de erkek arkadaşının bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden genç kızın ailesi, zanlının en ağır cezayla yargılanmasını istiyor.

        İlçeye bağlı kırsal Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda erkek arkadaşı M.B. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gökçe Alkan'ın annesi Zeynep Alkan, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün zanlı M.B'nin sürekli kızını aradığını söyledi.

        Olay günü kızının evden ayrılırken kendisine hemen geri döneceğini, M.B'den ayrılacağını söylediğini belirten anne Alkan, "Ayrılık istiyordu. Ayrılmak için çıktı. 4 aydan beri birliktelermiş ama ben 2 ayını biliyorum. Ondan öncesini bilmiyorum. Zanlıyı tanımıyorum. Ben anne olarak yandım, başka anneler yanmasın. Başka Gökçeler ölmesin. Başka kızların canına kastedilmesin. Ben onu istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        - "Zorla götürüldüğünü düşünüyoruz"

        Abla Özge Alkan Diğrenci de kardeşinin ölümüne ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Sonuna kadar da arkasındayım. Bir daha böyle bir olay yaşansın asla istemiyorum." diye konuştu.

        Eniştesi Gökhan Akbay da olay günü zanlının, Gökçe Alkan'ı sürekli arayarak kaza yaptığını söylediğini duyduğunu aktardı.

        Baldızının ayrılmak için zanlıyla buluştuğunu dile getiren Akbay, şunları kaydetti:

        "Ben onu 12 yıldır tanıyorum. O araca kesinlikle binip gittiğine inanmıyoruz. Zorla götürüldüğünü düşünüyoruz. Kamuoyunda bir algı var; 'O kızın o saatte orada ne işi var?' Bunu kimse bilemez, belki zorla götürüldü. Bu yorumları yapanlara şunu söylemek istiyorum, oraya gitti diye öldürülmek zorunda değildi."

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        Akbay, Gökçe Alkan ile baba-kız gibi olduklarına değinerek, şöyle devam etti:

        "Öyle bir ceza verilsin ki kimse bir daha el bile kaldıramasın bir bayana, kimse bir daha yaklaşamasın bile. Buna hiçbir şekilde yönelemesin insanlar. Bu cezanın herkese ibret olmasını istiyoruz. Adalet Bakanımıza da adaletimize de çok güveniyoruz bu konuda. Sadece cezaların daha da artırılmasını, özellikle kadın cinayetleri konusunda daha ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Cezalar ne kadar ağır olursa o kadar Gökçeler kurtulur. Bir can daha yanmasın istiyoruz. Adalet için sonuna kadar savaşacağız, sonuna kadar gideceğiz.​​​​​​​"

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        - Olay

        Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana otomobille giden Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, Gökçe Alkan'ı bıçaklayıp, kendisine de zarar vermişti.

        Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Alkan'ın cenazesi dün Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

        Yaralı haldeki şüpheli M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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