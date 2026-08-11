Bursa'da eşini ve eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde yaşayan İsmail M, 9. Turan Sokak'ta eniştesi Yavuz Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra kendi evine gitmiş, burada da eşi Canan M'yi aynı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

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