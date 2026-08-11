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        Bursa'da eşini ve eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Bursa'da eşini ve eniştesini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Vakıf Mahallesi'nde dün eşi Canan M'yi (27) ve eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) tabancayla öldüren İsmail M'nin (36) Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye çıkarılan zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde yaşayan İsmail M, 9. Turan Sokak'ta eniştesi Yavuz Yılmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra kendi evine gitmiş, burada da eşi Canan M'yi aynı tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

        İsmail M, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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