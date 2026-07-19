Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yardımıyla durduruldu

        Bursa'da freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yardımıyla durduruldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yolu boşaltıp güvenlik önlemi almasıyla durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 01:30 Güncelleme:
        Bursa'da freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yardımıyla durduruldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, freni patlayan kamyon polis ekiplerinin yolu boşaltıp güvenlik önlemi almasıyla durduruldu.


        Karacabey ilçesinden karpuz yükleyerek Ankara'ya doğru yola çıkan Mehmet Bayakbayan (33) yönetimindeki 23 ADN 993 plakalı kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inerken freni patladı.

        Bunun üzerine Bayakbayan, rampadan düz yola güvenle aracı indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

        İhbarı alan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kamyonun güzergahında trafiği boşaltıp, sürücüleri uyardı.

        Yaklaşık 15 kilometre ilerleyen sürücü Bayakbayan, ekiplerin güvenlik önlemleriyle Bursa-Eskişehir kara yolundaki düzlükte kamyonu durdurmayı başardı.

        Mehmet Bayakbayan, AA muhabirine, freni patladıktan sonra kamyonun hızlandığını belirterek, "O sırada olası can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar polis ekiplerine bilgi verdiler. Polis yolu açtı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursa'da feci kaza : 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza : 2 yaralı
        Bursa'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        Bursa'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        Refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla attığı ka...
        Refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla attığı ka...
        2'nci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki Sıraç yaralandı
        2'nci katın balkonundan düşen 4 yaşındaki Sıraç yaralandı
        4 yaşındaki çocuk balkondan düştü
        4 yaşındaki çocuk balkondan düştü
        Kültür sanat festivali coşkusu İmera konseriyle zirveye ulaştı
        Kültür sanat festivali coşkusu İmera konseriyle zirveye ulaştı