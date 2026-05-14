Bursa'da "Genç Girişimciliğinin Artırılması İçin: Genç Kadınlar Teknoloji ve Liderlik Projesi" tanıtıldı

Bursa Ticaret Borsası ile Gürsu Belediyesi arasında, genç kadınların girişimcilik ekosistemine entegrasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanan "Genç Girişimciliğinin Artırılması İçin: Genç Kadınlar Teknoloji ve Liderlik Projesi" kamuoyuna tanıtıldı.



Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ KA152-YOU programı kapsamında desteklenen ve 29 bin 359 avro hibe almaya hak kazanan projenin lansman toplantısı, Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Programa, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Birgül ve Emrah Silmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ve komite üyeleri katıldı.



Toplantıda, Bursa Ticaret Borsası ile TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunda yürütülecek faaliyetlerin yol haritası paylaşıldı.



Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, projenin gençler, kadınlar ve girişimcilik ekosisteminin geleceği adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bursa Ticaret Borsası olarak bizler, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer aldığı, gençlerin fikirlerini cesaretle hayata geçirebildiği bir geleceğin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz." dedi.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise hedeflerinin gençlerin girişimcilik cesareti kazanarak geleceğe hazırlanması olduğunu ifade etti.



Erasmus+ programı kapsamında Türkiye, Almanya ve Fransa'dan gençlerin katılımıyla Gürsu'da gerçekleştirilecek projede yapay zeka, e-ticaret, dijital pazarlama ve finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitimler verileceğini belirten Işık, şunları kaydetti:



"Amacımız, gençlerimizin yalnızca bilgi edinmesini değil, aynı zamanda çözüm geliştiren bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. 1500'den fazla gence ulaşmayı hedeflediğimiz bu girişimle yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki kadınları güçlendirmek, geleceği güçlendirmektir."



TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen ise projenin kadın girişimciliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bugün burada genç kadınlarımızın geleceğine dokunacak, onları teknoloji, liderlik ve girişimcilik alanlarında daha güçlü hale getirecek çok kıymetli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bursa Ticaret Borsası'nın koordinatör kurum, Gürsu Belediyesinin yerel ortak olduğu projede, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Fransa'dan genç kadın girişimciler yer alacak. 12 ay sürecek proje kapsamında, Gürsu Ericek Adrenalin Parkı'nda geniş kapsamlı eğitim ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecek.



Proje süresince katılımcı genç kadınlara dijital pazarlama, yapay zeka, blockchain ve finansal yönetim gibi alanlarda sertifikalı eğitimler verilecek.

