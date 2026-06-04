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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 03:39 Güncelleme:
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

        Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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