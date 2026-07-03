Bursa'da GUHEM bünyesinde Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) bünyesinde Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında imzalanan "Sektör İçi Okul İşbirliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilecek okul modeliyle öğrenciler, sektörün tam merkezinde, gerçek üretim ortamlarında eğitim alarak Türkiye'nin havacılık ve uzay ekosistemine doğrudan katkı sunacak nitelikli bireyler olarak yetişecek.



Milli Eğitim Bakanlığının yeni okul türü yapılanmalarına yönelik vizyonu ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mesleki eğitimi sektörle bütünleştiren yaklaşımı doğrultusunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle hayata geçirilen okul yapılanması, eğitim, üretim ve istihdamı aynı çatı altında buluşturan örnek bir model olacak.



Öğrenciler teorik eğitimlerinin yanında uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik faaliyet gösteren BTSO üyesi işletmelerde alan öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde uygulamalı eğitim alacak. Protokol kapsamında okulda öğrenim görecek başarılı öğrencilere eğitimleri boyunca sağlanacak burs desteği ile öğrenciler hem ekonomik olarak desteklenecek hem de başarı teşvik edilecek.



Savunma sanayi, havacılık ve uzay teknolojilerinde son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde Bursa önemli bir rol üstlenecek. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu modelle öğrenciler mühendislikten üretime, bakım teknolojilerinden ileri üretim sistemlerine kadar birçok alanda sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılacak.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, havacılık ve uzay vizyonunun sembolü haline gelen GUHEM'de yıllık ziyaretçi sayısının 1 milyon barajını aştığını duyurarak, bu yapının artık, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle açılacak havacılık lisesiyle güçlendirileceğini ve yarının pilotlarını ve teknoloji liderlerini yetiştireceklerini belirtti.



GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yalnızca yeni bir okul değil, Türkiye'nin yüksek teknoloji hedeflerine katkı sunacak güçlü bir eğitim vizyonunun somut göstergesi olacağını vurgulayan Burkay, hayata geçirilen bu modelin, öğrencileri geleceğin pilotları, teknisyenleri, mühendisleri ve teknoloji liderleri olarak yetiştirirken Bursa'yı da havacılık ve uzay alanında nitelikli insan kaynağının merkezi haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de mesleki ve teknik eğitimde en temel hedefin, öğrencileri yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine hazırlayacak güçlü eğitim ortamlarını tesis etmek olduğunu belirterek, GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, bu anlayışın en somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti.



Projenin önemine değinen Çokgezer, şunları belirtti:





"Bursa'nın güçlü sanayi altyapısını eğitimle buluşturan bu model sayesinde öğrencilerimiz, sektörün gerçek üretim ortamlarında uygulamalı eğitim alma fırsatı yakalayacak, bilgi, beceri ve deneyimi aynı anda kazanacaktır. Havacılık ve uzay teknolojileri, ülkemizin stratejik gelişim alanlarının başında gelmektedir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gençlerimizin bu alanlarda nitelikli bireyler olarak yetişmelerini, milli teknoloji hamlesine katkı sunmalarını ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz."

