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        Bursa'da hareket eden park halindeki aracın çarptığı 3 katlı binada hasar oluştu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket eden park halindeki aracın çarptığı 3 katlı binada hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Bursa'da hareket eden park halindeki aracın çarptığı 3 katlı binada hasar oluştu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket eden park halindeki aracın çarptığı 3 katlı binada hasar oluştu.

        Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi'nde park halindeki 16 ARD 221 plakalı otomobil, hareket ederek kontrolden çıktı.

        Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, 3 katlı metruk binaya çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve çarptığı binada hasar oluştu.

        Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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