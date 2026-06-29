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        Bursa'da Harı-Bülbül Korosu konser verdi

        Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği (BAİDD) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Harı-Bülbül Korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 01:14 Güncelleme:
        Bursa'da Harı-Bülbül Korosu konser verdi

        Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği (BAİDD) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Harı-Bülbül Korosu konser verdi.

        Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dürdane Karabağlı yönetti.

        Konserde Azerbaycan'ın sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

        Gecede, "Yaylık", "Dağlarda Çiçek", "Laleler", "Ay Dili Dili" ve
        "Girdim Yarın Bahçasına" gibi eserler koro ve solistler tarafından seslendirildi.

        Konser sonunda koro, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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