Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nilüfer ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 3 zanlıya ait adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada elektronik sigara basma makinesi, sanayi tipi sessiz hava kompresörü, sanayi tipi hava tankı, 2 elektronik kurutma makinesi, 2 el yapımı ahşap seleli kurutucu, 60 bin 150 sigara, 1683 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 122 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 96 bin 400 bandrollü makaron ve 2 bin 145 çok amaçlı sigara kutusu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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