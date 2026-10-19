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        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:58 Güncelleme:
        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nilüfer ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 3 zanlıya ait adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada elektronik sigara basma makinesi, sanayi tipi sessiz hava kompresörü, sanayi tipi hava tankı, 2 elektronik kurutma makinesi, 2 el yapımı ahşap seleli kurutucu, 60 bin 150 sigara, 1683 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 122 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 96 bin 400 bandrollü makaron ve 2 bin 145 çok amaçlı sigara kutusu ele geçirildi.

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        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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