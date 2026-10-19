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        Bursa'da kadınların el emeğiyle katkısız turşu üretiliyor

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye, Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi ve İlçe Ziraat Odası işbirliğinde açılan tesiste, kadınların el emeğiyle katkısız ve düşük tuzlu turşu üretimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Bursa'da kadınların el emeğiyle katkısız turşu üretiliyor

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye, Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi ve İlçe Ziraat Odası işbirliğinde açılan tesiste, kadınların el emeğiyle katkısız ve düşük tuzlu turşu üretimine başlandı.

        Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi'nde el emeğiyle turşu hazırlanıyor.

        Kadın istihdamına katkı sağlayan tesis aracılığıyla bölgedeki çiftçilerin ürünleri de farklı şekillerde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

        Tesiste üretilen turşular arasında hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalarla hazırlanan çeşitler de bulunuyor.

        Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmaların sürdüğü tesiste, kuşkonmaz turşusu gibi farklı çeşitlerin yanı sıra organik meyve suyu üretimi de planlanıyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bölgede üretilen meyvelerin israf edilmemesi için çalıştıklarını belirterek, "Fabrikalaştırarak, konserve olarak ve aynı zamanda sirkesini ve pekmezini yaparak çok çeşitli ürünlere dönüştürüp armudun tamamından faydalanmak istedik." ifadesini kullandı.

        Projenin kooperatifle ortak yürütüldüğünü belirten Işık, "Amacımız Gürsu'da armut üreten, Gürsu'da meyve üreten çiftçilerimize destek vermek ve bu tesisimizi daha da büyütüp buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya en kaliteli ürünlerin üretilip dağıtılması." değerlendirmesinde bulundu.

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        Gürsu Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez de sağlıklı ve doğal üretim hedefiyle başlattıkları çalışmanın seri üretime dönüştüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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