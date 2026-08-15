Bursa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bu arada ölen kadının, yarın ikindi namazını müteakip Küçükçamlıca Çilehane Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Yaralılardan Zehra Sert tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Sert, eşi Zehra Sert ve kızları Fatma Sert, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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