Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Bursa'da kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        C.A. yönetimindeki 34 MGE 511 plakalı kamyon, Demirtaş Çevre Yolu'nda aynı yönde seyreden Altınoluk Dergisi imtiyaz sahibi Abdullah Sert idaresindeki 34 AS 1240 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan Zehra Sert, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Abdullah Sert, eşi Zehra Sert ve kızları Fatma Sert, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        REKLAM

        Yaralılardan Zehra Sert tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada ölen kadının, yarın ikindi namazını müteakip Küçükçamlıca Çilehane Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sahrayıcedit Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'ye Başkent'te büyük şok!
        F.Bahçe'ye Başkent'te büyük şok!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        İneği kurtulunca ekiplere sarıldı
        İneği kurtulunca ekiplere sarıldı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Bursa'daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı
        Bursa'daki akraba kavgasında 2 kişi tutuklandı
        Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Kamyonet otomobile çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Osmangazi'de yeşil alanlarda titiz çalışma
        Osmangazi'de yeşil alanlarda titiz çalışma
        Başıboş atlar trafikte araçlarla yarıştı
        Başıboş atlar trafikte araçlarla yarıştı
        Atık mermerin tozlarından yapıştırıcı yaparak dünya ülkelerine ihracatı baş...
        Atık mermerin tozlarından yapıştırıcı yaparak dünya ülkelerine ihracatı baş...
        Yola çıkan başıboş atlar sürücülere zor anlar yaşattı
        Yola çıkan başıboş atlar sürücülere zor anlar yaşattı