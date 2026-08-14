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        Bursa'da kavga ihbarına giden Yunus timinin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Bursa'da kavga ihbarına giden Yunus timinin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kavga ihbarına giden motosikletli Yunus timinin başka bir motosikletle çarpışması sonucu 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motosikletli Yunus timi, kavga ihbarına gitmek üzere seyir halindeyken Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de devrildi.

        Kazada, Yunus timinde görevli 2 polis memuru ile diğer motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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