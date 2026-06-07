Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu 6'sı çocuk 10 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında bulunan 6'sı çocuk 10 kişinin, av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.



Dün çocuk parkında bulunan 6'sı çocuk 10 kişinin, yakınlardaki bir kavgada ateşlendiği öne sürülen av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan Özkan Ç. (18), Emirhan Y. (18), Melih K. (18), Uğurcan V. (27) ve Berat V.'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emirhan Y. (18), Melih K. (18), Uğurcan V. (27) ve Berat V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Dün Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan bir kavga neticesinde kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalar, olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan çocuk parkına isabet etmişti.



Olayda 6'sı çocuk 10 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

