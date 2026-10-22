Bursa'da kediyi kurtarırken pencereden düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 22 Ekim'de çalıştığı iş yerindeki bir tabelanın üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Tezcan, dengesini kaybedip önce zemin kattaki bir iş yerinin plastik tentesine, orada da beton zemine düşmüştü. Ağır yaralanan Tezcan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarktığı sırada yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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