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        Bursa'da kontrolden çıkan bottaki çocuk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen bottaki 15 yaşlarındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Bursa'da kontrolden çıkan bottaki çocuk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen bottaki 15 yaşlarındaki çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Mudanya sahilinden denize açılan çocuk, akıntı ve rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemedi.

        BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A'nın durumu fark etmesi üzerine olay sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, genci ve sürüklenen botu güvenli şekilde kıyıya çıkardı.

        Kurtarma çalışmaları nedeniyle Mudanya-Kabataş BUDO seferi kısa süre gecikmeli gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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