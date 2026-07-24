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        Bursa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada yaklaşık 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Bursa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada yaklaşık 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.

        Polis kovalamaca sonunda İnegöl ilçesinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 20 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheli Y.C, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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