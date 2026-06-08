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        Bursa'da "Medya ve Kadın" paneli düzenlenecek

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Kadın Kollarınca, dijital çağda medyanın toplumsal algı üzerindeki etkisi ile kadınların medya ekosistemindeki rolünün ele alınacağı "Medya ve Kadın Paneli" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Bursa'da "Medya ve Kadın" paneli düzenlenecek

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Kadın Kollarınca, dijital çağda medyanın toplumsal algı üzerindeki etkisi ile kadınların medya ekosistemindeki rolünün ele alınacağı "Medya ve Kadın Paneli" düzenlenecek.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda 13 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek panelde, alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve medya profesyonelleri iki oturumda değerlendirmelerde bulunacak.


        Programda, ana akım medyanın haber dili, dijital kültürde kadın kimliğinin dönüşümü, medya sektöründeki mesleki engeller, siber şiddet ve dezenformasyonla mücadele gibi güncel konular kadın perspektifiyle ele alınacak.

        Panel kapsamında ayrıca, küresel ölçekte algı yönetimi süreçleri, İsrail'in haber karartma politikaları karşısında Filistinli gazetecilerin yürüttüğü habercilik faaliyetleri ile vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının medya yönetimi gibi başlıklarda sunumlar yapılacak.

        Etkinlikte, kadınların medyada yalnızca içerik tüketicisi değil, medya okuryazarlığı becerileri gelişmiş, içerik üreten ve medya süreçlerini denetleyebilen aktif bireyler olarak yer almalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.


        Programda, daha adil, etik ve kapsayıcı bir medya anlayışının geliştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin de paylaşılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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