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        Bursa'da merada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meralık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Bursa'da merada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meralık alanda çıkan yangın söndürüldü.


        Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde, güneş enerjisi santralinin trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Alevler nedeniyle yaklaşık bir hektarlık mera alanı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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