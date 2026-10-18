Bursa'da minibüsün züccaciye mağazasına girme anı güvenlik kamerasında
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün züccaciye mağazasına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 18.10.2026 - 13:23 Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün züccaciye mağazasına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan 16 CRS 26 plakalı minibüs, züccaciye mağazasının vitrininden içeri girdi.
İş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde minibüsün vitrinden içeriye girişi ve alışveriş yapan bazı müşterilerin son anda kaçmaları yer alıyor.
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