Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Serdar Akın (16) yönetimindeki 16 BZF 637 plakalı motosiklet, Barış Ulutaş (26) idaresindeki 16 LIB 808 plakalı motosiklet ve Mahmut Yıldızlı'nın kullandığı 16 BBS 26 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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