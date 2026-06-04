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        Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Bursa'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Serdar Akın (16) yönetimindeki 16 BZF 637 plakalı motosiklet, Barış Ulutaş (26) idaresindeki 16 LIB 808 plakalı motosiklet ve Mahmut Yıldızlı'nın kullandığı 16 BBS 26 plakalı motosiklet çarpıştı.


        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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