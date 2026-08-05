Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 06:26 Güncelleme:
        Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi'nde, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan Hasan Tozaykurt yönetimindeki ATV tipi araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Tozaykurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü M.D. ise polis ekiplerince yakalandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"

        Benzer Haberler

        Aniden yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı
        Aniden yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı
        150 kilometre hızla geldi, ATV'yi biçti: 1 ölü
        150 kilometre hızla geldi, ATV'yi biçti: 1 ölü
        Motosikletle gelip tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
        Motosikletle gelip tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
        Husumetlisini tüfekle yaraladı
        Husumetlisini tüfekle yaraladı
        Gülaven şeftalisinin hasadı başladı
        Gülaven şeftalisinin hasadı başladı
        Bursaspor; Muhammet Zeki Dursun'un sözleşmesini uzatıp, Boluspor'a kiraladı
        Bursaspor; Muhammet Zeki Dursun'un sözleşmesini uzatıp, Boluspor'a kiraladı