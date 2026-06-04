Bursa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. F.C.G. idaresindeki 16 BLR 829 plakalı otomobil Park Caddesi'nde, T.U. (17) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü F.C.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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