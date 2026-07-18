Bursa'da otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin refüj ve aydınlatma direğine çarparak devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde seyreden Mehmet Ali B. (20) idaresindeki 34 MPS 202 plakalı otomobil, refüj ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.





Kazada, sürücü Mehmet Ali B. ile araçta bulunan Nurdane Ç. (22) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydediken görüntüde, otomobilin refüj ve aydınlatma direğine çarparak devrilmesi yer aldı.

