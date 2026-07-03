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        Bursa'da park halindeki hafif ticari araç yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Bursa'da park halindeki hafif ticari araç yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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