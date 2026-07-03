Bursa'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

