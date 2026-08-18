Bursa'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücü H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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