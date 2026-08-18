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        Bursa'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 03:23 Güncelleme:
        Bursa'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        H.K. (17) yönetimindeki 16 BME 612 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Otosansit kavşağında refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ehliyetsiz sürücü H.K. ve yolcu konumundaki Ö.K. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürücü H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ağır yaralanan Ö.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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