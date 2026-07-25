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        Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        Bursa'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Bursa'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        Bursa'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

        Karacabey ilçesindeki sahilde hortum oluştu. Fırtına nedeniyle bir işletmenin bahçesindeki mobilyalar savruldu.

        Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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