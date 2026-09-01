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        Bursa'da şelale kenarından uçuruma düşen kişi öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, şelale kenarında dolaştığı sırada uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Bursa'da şelale kenarından uçuruma düşen kişi öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, şelale kenarında dolaştığı sırada uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

        Uludağ'ın eteklerindeki Küreklidere Şelalesi kenarında dolaşan N.A. (49) yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

        İhbar üzerine bölgeye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.

        Yürütülen çalışma sonucunda ulaşılan N.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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