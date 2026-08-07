Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı.
Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.
Tarihi eserleri satmak üzere olduğu sırada suçüstü yakalanan zanlının adresinde yapılan aramada, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 300 sikke ile 18 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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