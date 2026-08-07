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        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli suçüstü yakalandı.

        Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

        Tarihi eserleri satmak üzere olduğu sırada suçüstü yakalanan zanlının adresinde yapılan aramada, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 300 sikke ile 18 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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