Bursa'da tarım arazisinde başlayarak ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söylemiş ile Subaşı mahalleleri arasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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